El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, anunció este jueves la extensión del reconocimiento de su Gobierno al líder opositor Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional electa en 2015.

El diplomático británico indicó que Juan Guaidó debe ocupar su cargo junto a todos los legisladores electos en las últimas elecciones legítimas llevadas a cabo en Venezuela, hasta que estén dadas las condiciones para unas nuevas elecciones parlamentarias.

“Ya que las elecciones legislativas de diciembre no fueron libres ni creíbles”, sostuvo.

Por último, instó a los venezolanos a defender el Parlamento que les pertenece.

“Hacemos un llamado a todos los líderes de Venezuela para que apoyen el restablecimiento de la democracia”, concluyó.

The UK continues to recognise the Venezuelan National Assembly elected in 2015 and to recognise its president as interim president, since legislative elections in December were neither free nor credible.

We call on all Venezuela’s leaders to support the restoration of democracy

— Dominic Raab (@DominicRaab) January 7, 2021