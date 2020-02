Procesarán adolescentes por lesiones a joven del reto “rompe cráneos” en La Vela

El pasado lunes 10 de febrero se registró el primer caso del reto viral “rompe cráneos” en un liceo bolivariano de la ciudad de La Vela del municipio Colina del estado Falcón.

La víctima fue identificada como Jesús Alberto Mora González, de 14 años quien sufrió fractura en el antebrazo izquierdo, los funcionarios se trasladaron la tarde de este lunes al liceo Bolivariano Haydé Calles de Medina en donde ocurrieron los hechos, informa el periodista de sucesos, Gerardo Morón.

Funcionarios de la delegación Municipal Coro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron a los dos adolescentes que le causaron las lesiones a Mora.

Cabe recordar que Morón publicó a través de sus redes sociales que el jovencito de 14 años participó en este juego delictivo bajo engaño por sus compañeros de clases.

«Yo no quería pero mis compañeros me dijeron que la profesora les había dicho que era una prueba a ver quién saltaba más alto. Ellos saltaron primero y cuando lo hice yo, me metieron el pie y me derribaron causándome lesiones» dijo Jesús Mora.

El joven fue trasladado de emergencia al IVSS «Doctor Rafael Gallardo» ubicado en el sector Bobare de Coro.

Es importante destacar que por este acto violento el adolescente tiene responsabilidad penal el cual será sancionado de acuerdo a lo establecido en la Lopnna.

Cactus24 (12-02-2020)