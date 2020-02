Cabe recordar que el Coronavirus 2019-nCoV, ha dejado al momento más de 500 muertos, y más de 21,000 infectados, por lo que el temor que se vive en la población es inevitable, además la mayoría de las personas que han perdido la vida ante esta enfermedad son adultos mayores que se encuentran vulnerables ante las enfermedades.

La escena más triste

Es por ello que este video viral ha causado gran con conmoción y tristeza entre los internautas pues en él parece una pareja de ancianos contagiados de Coronavirus, quienes se despiden dentro de un hospital.

En el vídeo viral compartido en redes sociales se observa como la pareja se toma cariñosamente de las manos, mientras el hombre le habla a su esposa,que se encuentra en la otra camilla del hospital, y se despiden al estar enfermos de coronavirus.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9

— 姜伟 Jiang Wei (@juliojiangwei) February 2, 2020