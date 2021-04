El cantante Óscar Hernández, conocido como Oscarcito, publicó este sábado un mensaje luego de ser criticado en las redes sociales por suspender su concierto.

El intérprete de “Besos de Chocolate” colgó en su cuenta de Instagram @oscarcitomundo una captura de una nota publicada en este portal digital en donde se informaba el motivo de la cancelación de su último concierto, su despedida de los escenarios con el nombre artístico “Oscarcito” que se realizaría el pasado sábado 10 de abril.

En este sentido, el artista posteó la captura de @Cactus24Noticias junto a algunos comentarios de los internautas quienes pusieron en duda que realmente esté enfermo y se refirieron a él con peyorativos.

Respecto a eso, resaltó los logros, durante sus 20 años, de su carrera artística y calificó de “cobardes” los comentarios realizados en su contra:

“La sociedad Venezolana está vuelta mi… pa la v.. pero según muchos la culpa es de Jean Mary ☠️…

Tengo salud , vendí en este concierto los boletos que jamás en mi vida he vendido (no haré alarde de ello… pero si lo celebraré con el equipo) , estoy regalando un carro , no consumo ningún tipo de drogas , soy vegano , no consumo alcohol , tengo una familia hermosa, una carrera exitosa , equilibrio espiritual y emocional, grandes amigos , y una fanaticada que me ha apoyado por 20 años ininterrumpidos …

Lo que no tengo, es la duda de que la gente que se expresa así, es tan igual o más mierda humanamente hablando, que Nicolás Maduro y su combo ….

Si conocen a algunos de estas personas, oren por ellos… tienen un cáncer espiritual monstruoso 💔

Lo más triste es que no pasan por mi cuenta para expresarse así, prefieren hacerlo cobardemente por otras plataformas….

Existen dos tipos de Venezolanos… sin duda existen Dos tipos… 💛💙💔

Dejen su opinión…” escribió en su Instagram.

Oscarcito tiene pensado cambiar su nombre artístico por el de «Yakozuki», poniendo fin a su popular nombre usado por 20 años de carrera como cantautor, y de esta manera darle paso a esta nueva etapa musical.

Cabe destacar que el post ya sobrepasó los 30 mil «me gusta».

