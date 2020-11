Miley Cyrus confiesa que lleva dos semanas sobria tras tener una «recaída» durante la pandemia

La cantante y actriz Miley Cyrus confesó que lleva dos semanas sobria tas la «recaída» con el alcohol que sufrió durante la pandemia.

En una entrevista en el programa «New Music Daily with Zane Lowe» de Apple, que se emitió este lunes, Cyrus dijo que nunca querría fingir que estuvo sobria y que realmente aceptó lo que ocurría.

«Bueno, yo, como mucha gente, siendo completamente honesta, durante la pandemia dejé la sobriedad… y nunca me sentaría aquí y diría, ‘He estado jodidamente sobria’, si no lo hice, y lo dejé. Y me di cuenta de que ahora volví a estar sobria, dos semanas sobria, y siento que realmente acepté ese momento», comentó.

Las declaraciones se dan luego que Cyrus revelara en junio que entonces llevaba seis meses sobria. Por eso, ahora confesó que decidió no culparse ni enojarse, sino preguntarse por las razones que la llevaron a volver a beber.

«Una de las cosas que he usado es, ‘No te pongas furioso, sé curioso'», dijo. «Así que no te enojes contigo mismo, pero pregúntate: ‘¿Qué pasó?'».

La estrella señaló que tiene problemas con la moderación y agregó que cree que todos deberían hacer lo mejor para cada uno. Además, enfatizó en que no tiene una adicción al alcohol, pero que se siente incómoda por cómo actúa cuando se ha pasado del límite.

«Yo no tengo problemas con la bebida. Tengo un problema con las decisiones que tomo una vez que supero ese nivel (…) le marco a la gente de quien me he separado a propósito. Y, cuando bebo me convierto en alguien muy impulsiva (…) Solamente quería despertar al 100 por ciento, el 100 por ciento del tiempo», aseguró.

Además, la cantante también explicó el significado de estar sobria a los 27 años, pues fue una edad en la que Amy Winehouse, Jimi Hendrix y Janis Joplin murieron mientras batallaban con adicciones.