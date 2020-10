El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, apoyó este jueves al Vaticano por sus llamados para poner fin a la crisis en Venezuela.

Pompeo, junto a la embajadora de Estados Unidos en el Vaticano, Callista Gingrich, se reunieron con el cardenal Pietro Parolin, y el secretario de Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul Gallagher, en la Ciudad del Vaticano.

“El secretario agradeció al cardenal y al arzobispo los llamamientos de la Santa Sede para poner fin al sufrimiento en Venezuela“, informó el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Cale Brown.

Parolin y Gallagher dijeron además que el papa Francisco había rechazado una solicitud de Pompeo para una audiencia.

Wonderful visit with the Community of Sant’Egidio in Rome today. This community exemplifies how faith-based organizations can effect real and lasting change in the pursuit of peace around the world. pic.twitter.com/pcyOG0rrqb

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 1, 2020