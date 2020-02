Jim Carrey  imita a su personaje de “El  Grinch”

Recientemente, el actor dejó atónitos a sus fieles seguidores después de realizar un breve guiño a su personaje del ‘Grinch’ durante una entrevista. Carrey no dudó en revivir al villano navideño y recrear de nuevo la emblemática expresión que poseía este ser de color verde.

A pesar de que el artista estaba completamente maquillado y cubierto por el traje verde, y peludo, del papel, los fanáticos lograron identificarlo debido a los gestos y expresiones marcadas en su rostro. Los detalles exagerados y únicos que complementaron al Grinch hicieron que la carrera de Carrey brillara aún más en los años 2000.

Durante una entrevista en la que promocionaba su nueva cinta ‘Sonic’, donde interpreta al ‘Doctor Huevo’, Jim aprovechó para interpretar una de las caras más famosas del personaje y dejar a la vista cómo luce sin maquillaje.

En medio del diálogo, el artista confesó que crear este rostro no fue nada fácil, y por el contrario fue bastante complicado, ya que debía moldearlo al maquillaje para que se viera real. De igual forma, construir la voz y la manera de hablar del villano fue uno de los retos más difíciles en toda su carrera.

When you realise this gif is rotoscoped pic.twitter.com/GryTBcFLJA

— Do sheep dream of organic androids? (@Doitpow) February 10, 2020