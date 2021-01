Incendio en una de las plantas productoras de vacunas más grandes del mundo

Una enorme humareda se elevó desde el edificio en Pune, lugar en el que se producen millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y Oxford.

Según Aljazeera, la compañía también se está preparando para producir una vacuna que está desarrollando la compañía estadounidense Novavax Inc.

#UPDATE One team of NDRF (National Disaster Response Force) moved for Serum Institute of India in Pune where a fire broke out this afternoon. https://t.co/YNNn3Up4oK

— ANI (@ANI) January 21, 2021