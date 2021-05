Anuncios Google

El líder opositor, Juan Guaidó, aseguró que la comunidad internacional no va a flexibilizar las sanciones en contra la administración de Nicolás Maduro si no se adoptan “garantías más concretas”.

En entrevista con Folha, Guaidó aseguró que Maduro toma medidas, como el otorgamiento de arresto domiciliario a los ejecutivos de CITGO o la inclusión de dos rectores opositores en el directorio del CNE, para hacer creer que hay una apertura de su parte.

“Ya no creemos en estos gestos. Estas medidas están destinadas a aliviar las sanciones, pero no hay ánimo en la comunidad internacional para flexibilizar las sanciones si no es por garantías más concretas“, aseveró.

Guaidó insistió en la necesidad de lograr un acuerdo integral, que permita una solución a la crisis del país a través de elecciones libres.

“Estamos trabajando con Noruega como facilitadores de este acuerdo. Una negociación hoy no sería la misma que en el pasado, en la que Maduro podría mentir o simplemente levantarse de la mesa. Y no entraremos sin las garantías necesarias. Y estas garantías no pueden ser gestos, concesiones, deben ser compromisos supervisados por la comunidad internacional que garanticen la ayuda humanitaria, las elecciones y la interrupción de los abusos contra los derechos humanos”, subrayó.

