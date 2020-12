Gobernador de Sucre admite no tener control de zarpes ilegales en Güiria

El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, reconoció no tener el control de zarpes ilegales en la región y tampoco tiene conocimiento preciso si este hecho, donde fallecieron 23 personas, ocurrió cuando la embarcación zozobró tras salir de Güiria o luego de haber sido devueltos por las autoridades de Trinidad y Tobago.

Blom

“No se tienen cifras exactas porque lógicamente al no ser un puerto legal, no hay lista de pasajeros. Está en investigación, no se puede determinar todavía objetivamente, porque no se ha encontrado un listín de pasajeros que digan ‘estos eran’”, aseveró.

De igual forma, reconoció no tener forma de conocer detalles sobre cuántos abordaron la nave o quiénes eran los que ahí viajaban al argumentar que ese peñero partió de un puerto clandestino, aunque sí precisó que los primeros cuerpos fueron encontrados a seis millas náuticas del puerto internacional de Güiria.

“Dicen algunos testimonios de familiares que acudieron a esa playa que habían partido de un puerto no autorizado. Estamos hablando de que tenemos más de 100 kilómetros de extensión marítima y más de 50 playas en esa zona”, dijo el gobernador de Sucre.

Edwin Rojas afirmó que para atender la situación, se trasladó desde Caracas el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, para determinar si es que «Mi Recuerdo» naufragó, zozobró o si fue un accidente. Indicó sin tener los datos concretos que la embarcación iba desde playa El Rincón en dirección a San Fernando, puerto en Trinidad y Tobago, a más de 100 kilómetros de Venezuela.

Es de Interés indicar que las autoridades del estado Sucre contabilizan hasta el momento 23 personas fallecidas en el naufragio de la embarcación “Mi Refugio” cerca de las costas de Güiria, bote que habría zarpado el 6 de diciembre y cuyos primeros rastros del siniestro se supieron seis días después. Entre el 12 y el 15 del citado mes, han sido encontrados los cuerpos de nueve hombres, nueve mujeres y cinco niños.

El primer día fueron encontrados 11 cadáveres; para el 13 de diciembre se hallaron ocho más; dos más aparecieron el lunes 13 y el martes 14 otros dos cuerpos, que aún no han sido identificados. De la cifra total de los difuntos, 21 ya han sido enterrados según el gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas.

Cactus24 (16-12-2020)