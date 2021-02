Facebook enfrenta una segunda demanda colectiva en el Tribunal Superior de Londres por acusaciones de que no protegió los datos personales de alrededor de un millón de personas en Inglaterra y Gales, en la última demanda que surgió de un escándalo por la recolección de datos.

El periodista y escritor Peter Jukes dijo el martes que había presentado una demanda por daños no especificados pero «sustanciales» tres años después de que el gigante de las redes sociales fuera multado en Gran Bretaña por cómo la aplicación de terceros «This Is Your Digital Life» recopilaba datos de los usuarios de Facebook sin consentimiento entre 2013 y 2015.

La demanda es la segunda en alegar que Facebook permitió que aplicaciones de terceros recopilaran datos de amigos sin su permiso o conocimiento. La firma de litigios Milberg London, que asesora sobre un reclamo similar presentado en octubre pasado, dijo que le sorprendió escuchar sobre la demanda rival.

Los casos arrojaron una nueva luz sobre un escándalo que comenzó con acusaciones de que Cambridge Analytica, una consultora política británica contratada por la campaña electoral estadounidense de 2016 del expresidente Donald Trump, accedió a los datos personales de millones de usuarios de Facebook.

En 2018, la Oficina del Comisionado de Información del Reino Unido (ICO) multó a Facebook con 500.000 libras (687.000 dólares) por procesar los datos personales de los usuarios de manera injusta al permitir que los desarrolladores de aplicaciones accedan a su información y la de sus amigos sin un consentimiento suficientemente claro e informado entre 2007 y 2014.

Un portavoz de Facebook dijo: «La investigación de la Oficina del Comisionado de Información sobre estos problemas … no encontró evidencia de que (el desarrollador de la aplicación» This Is Your Digital Life «, Dr. Aleksandr) Kogan haya transferido datos de usuarios del Reino Unido o de la UE a Cambridge Analytica». sin dar más comentarios.

Cambridge Analytica, que inició un procedimiento de quiebra en 2018, ha negado haber hecho uso de esos datos para la campaña electoral de Estados Unidos de 2016. También ha dicho que su propuesta de trabajo para la campaña Leave.UK para Brexit en 2016 no tuvo éxito.

El último reclamo de Londres se presenta en nombre de usuarios adultos de Facebook que eran «amigos» de un usuario de la aplicación antes de mayo de 2015. Jukes está siendo asesorado por el bufete de abogados estadounidense Hausfeld y el reclamo está siendo financiado por Balance Legal Capital.

Las acciones colectivas de privacidad de datos de «exclusión voluntaria» al estilo estadounidense, que vinculan a un grupo definido automáticamente a una demanda a menos que las personas opten por excluirse, siguen siendo inusuales en Gran Bretaña.

Se espera que la Corte Suprema del Reino Unido determine la ley en abril, cuando escuche un caso de referencia contra el gigante de Internet Google por presunto seguimiento ilegal de usuarios de iPhone en 2011 y 2012 a través de cookies de terceros.

