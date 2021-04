“Señor Arreaza, si está realmente interesado en que se eliminen las sanciones, le sugerimos:

1.- Celebre elecciones libres y justas

2.- Respetar los derechos humanos y la libertad de prensa

3.- Liberar a TODOS los 323 presos políticos

4.- Deja de perseguir a la oposición

5.- Deja de acosar a las ONG“, precisó Chung en un mensaje de Twitter.

La publicación fue en respuesta a un mensaje de Arreaza, en el que aseguraba “si Estados Unidos está tan comprometidos con aliviar las dificultades, entonces deberían liberar los recursos de Venezuela que ha secuestrado en bancos internacionales, y levantar las sanciones que generan sufrimiento a todos los venezolanos en medio de una terrible pandemia mundial”.

Señor Arreaza, if you are truly interested in having sanctions removed, we suggest you:

✅Hold free and fair elections

✅Respect human rights and a free press

✅Release ALL 323 political prisoners

✅Stop persecuting the opposition

✅Stop harassing NGOs https://t.co/Bidk0GSroM

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) April 22, 2021