Aún no está claro si el edificio había sido completamente evacuado o si hubo víctimas. La torre Hanadi tiene 13 pisos y más de 40 departamentos y oficinas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dispararon cuatro rondas de advertencia antes de golpear el edificio con el ataque aéreo.

Advertencia de represalias

Las brigadas Al-Quds, el ala militar de la Jihad Islámica, dijeron en un comunicado que tomarían represalias en respuesta al ataque aéreo disparando cohetes contra Tel Aviv a las 9 PM.

Por otra parte, las Brigadas Al-Qassam, el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámico Palestino Hamás, amenazaron con atacar Tel Aviv si la ocupación israelí continuaba atacando edificios residenciales en Gaza.

NOW – IDF continues bombing campaign on targets in Gaza despite the latest warning issued by the Hamas military wing. Hanadi Tower, a 13-story building in Gaza City, just collapsed.pic.twitter.com/eJxYaiOtnK

