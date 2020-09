Un video de 25 segundos muestra al Dr. Seth Lookhart flotando en una sala de examen. Parece que le quita un diente a un paciente sedado, luego gira y se aleja en una patineta, arroja sus guantes al aire, se quita la máscara y muestra una sonrisa a la cámara.

El video, que parece haber sido filmado con un teléfono celular, era solo una pizca de la evidencia presentada en el juicio de una semana del dentista de 35 años.

The state of Alaska has suspended a dentist’s license after a video surfaced of him performing a tooth extraction while riding a hoverboard. The dentist, Seth Lookhart, is currently facing 43 charges. @SarahHarmanNBC has the story. pic.twitter.com/J5OKgvjmTB

