Cuatro miembros del personal de Navegantes del Magallanes dieron positivo por Covid-19

Cuatro miembros del personal de Navegantes del Magallanes resultaron positivos por coronavirus. Ninguno de los nuevos portadores del virus son jugadores.

Así lo confirmó el presidente de la Fundación Magallanes, Maximiliano Branger, quien se mostró tranquilo al asegurar que quienes están activos trabajando con el equipo se encuentran sanos.

Detalló que los contagiados estaban totalmente asintomáticos y fueron diagnosticados tras la aplicación de pruebas rápidas a todo el personal de la organización, durante el arranque de la temporada 2020-2021 que se dio con el comienzo de los entrenamientos, reseñó El Nacional.

“Los afectados hasta ahora están bajo el control y supervisión, al haber dado positivo, están en su casa haciéndose tratamiento”, dijo.

Destacó que más del 90% del personal estará en un hotel, dormirá y hará vida ahí. “Estamos coordinando para que Bravos se quede ahí mismo y, de ser así, el hotel cerraría para nosotros; eso nos da mucha tranquilidad y seguridad”, manifestó Branger.

Pese a los efectos la pandemia en Venezuela, Branger aseguró que el objetivo este año es iniciar la temporada. “Debemos adaptar los presupuestos a lo que tenemos, no podemos gastar más de lo que nos va a ingresar, no nos podemos pasar de ahí, no vamos a trabajar para tener pérdida, pero no va a quedar dinero para el próximo año”./VF.

Cactus24 (20-11-2020)