Black Widow podría aparecer en The Falcon And The Winter Soldier

De acuerdo con fuentes cercanas a We Got This Covered, Scarlett Johansson ha mantenido conversaciones recientes con Marvel Studios, quienes ya quieren que forme parte de otro proyecto muy importante de la Fase 4: la serie de Falcon y el Soldado de Invierno. Según reporta este medio de comunicación, el equipo de producción de Kevin Feige planea que la heroína tenga dos cameos en la segunda temporada de este show, mismos en los que la veremos en el tiempo en el que hizo equipo con Steve Rogers (Chris Evans) en Capitán América: Civil War.

Particularmente, las fuentes aseguran que veremos a Black Widow y Sam Wilson compartiendo durante una misión secundaria que aparentemente no había sido mencionada en aquella cinta de 2016.

Por el momento estos posibles cameos se encuentran en la etapa de negociación con la actriz, así que es poco probable que tengamos un anuncio oficial próximamente, sobre todo tomando en cuenta que la primera temporada de The Falcon An The Winter Soldier apenas está reestructurándose tras el tiempo que estuvo en pausa debido a la cuarentena.

Todavía no es un hecho que el show de Disney Plus esté a listo a tiempo para trasmitirse en la plataforma, pero si todo sale bien, The Falcon An The Winter Soldier se estrenará en agosto de este año, con la posibilidad de que en su segunda temporada tengamos un par de cameos muy especiales de la querida Natasha Romanoff.

Cactus24 (12-05-2020)