El amor ha tocado a la puerta de Belinda y Christian Nodal, y la Princesa Pop y el cantante de música regional mexicana comparten su felicidad posando juntos en exclusiva para la portada de People en Español en su edición de diciembre/enero.

En este número, la pareja luce más unida que nunca y desde el set fotográfico en Ciudad de México revelan de manera abierta cómo ha sido esta intensa e inesperada relación que se ha apoderado de sus vidas y que ahora también tocará sus carreras con múltiples planes artísticos en conjunto.

Los artistas se conocieron en los Premios de la Radio en Dallas, TX, donde la actriz y cantante dejó a todos boquiabiertos al sacar a bailar a Nodal, de 21, quien estaba en la primera fila de la audiencia mientras ella interpretaba su tema «Amor a primera vista».

“Me sacó a bailar y no lo vi fuera de lo normal”, recuerda Nodal de su primer encuentro con la mexicana. “Se me hizo guapísima”, agrega.

”Pasan los meses y pues ya estoy soltero, y en La voz [México nos reencontramos]. A mí me gustaba demasiado. Al punto que me daban nervios espantosos. Me daban hasta tics: me temblaba la boca, los ojos y no me atrevía a hablarle”, cuenta el ganador de tres Latin Grammys y cinco Latin Billboards de estar junto a la ojiverde en la competencia musical de TV Azteca, en la que ambos se volvieron a ver en calidad de jueces.

Ya para ese entonces “había mucho amor desde ahí, desde el principio de La voz”, explica Belinda, quien recientemente se convirtió en el rostro de la aplicación ADNDisney+. “Obviamente nos mantuvimos trabajando, cada uno en sus cosas y demás, y después de un mes y cachito fue cuando empezamos a hablar y a conectar de una manera distinta. Teníamos que estar juntos, era algo que tenía que pasar”, revela a People en español.