La venezolana Audra Cufiño fue sorprendida por la pandemia del Covid-19 como todos en el mundo pero no se quedó de brazos cruzados, ya que la misma la obligó a reinventar su negocio dedicado al embellecimiento de uñas en Colombia.

El confinamiento la llevó a mantener su negocio «spasenoritas» usando las redes sociales para ofrecer servicios a damas, niños y caballeros en la ciudad de Bogotá.

«Todo iba viento en popa hasta que un día del mes de marzo todo cambio”. Una de las herramientas que más utilizamos en equipo, incluyendo a mi esposo, son las video llamadas por Whatsaap o Zoom; con estas herramientas hemos estado en contacto siempre con nuestros clientes, ahora más que nunca, y por esta vía, aunque no es la más ideal para mi tipo de trabajo hemos podido mantenernos. No ha sido nada fácil pero a través de llamadas le digo a mis clientes «Aquí estoy».

Audra nos asegura que a través de esta tecnología 2.0 ella les explica cómo deben hacerse la manicura, retirarse el material y muy importante les hace saber que estamos transitando este mal momento juntas.

Tenemos ya desde hace varias semanas, agrega, la venta de kits de manicura, tal cual como si estuvieran en el Spa a pesar de la distancia , insiste. Audra es fiel creyente de que hay que estar en las buenas y malas con los clientes, aunque está consciente de que es una enseñanza para todos en el mundo» Por eso habilitamos nuestro sistema de citas cumpliendo con todas las normas de bioseguridad establecidas por las autoridades».

A Cactus24noticias, la venezolana detalló que la situación económica no es nada fácil, pero este trabajo es un compromiso porque se trata de belleza, de salud y en este momento ese es el mensaje que quiere transmitir.

“No se trata de que me pagues, se trata de que estoy contigo en este momento tan importante para todos, Yo te apoyo como negocio pero tú me apoyas como cliente, No debemos rendirnos, debemos tener sentido de humanidad porque el hecho de que la situación sea difícil no quiere decir que no deseamos estar bien con nosotras mismas.

Cufiño explica que generalmente, en el caso de las mujeres, siempre tienen algunos productos en sus casas por lo que trabajar con ellas es mucho más fácil: si no tienes dinero no importa igual te ayudo.

También Spasenoritas está atendiendo a hombres y niños. Su lema «No dejar a la deriva a los clientes que son personas como tú como yo con muchísimas necesidades. De esta salimos». Encuentra a Audra Cufiño en todas las redes sociales como @spasenoritas</stron

Ver esta publicación en Instagram Manicure Semipermanente 💅👸🤗 Una publicación compartida de señorit@s (@spasenoritas) el 14 May, 2020 a las 6:57 PDT

Especial/Yasmin Velasco

CACTUS24 15-05-2020