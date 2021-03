Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra este domingo, la Acnur fomentó un mensaje de “unión, tolerancia y empatía”, formulado desde “Somos Panas Colombia”.

Tras el aumento de la xenofobia contra los venezolanos en Colombia durante los últimos días, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) presentó una iniciativa en el país vecino para promover el respeto a los migrantes de nacionalidad venezolana, que ya superan los 1,7 millones.

Según Rocío Castañeda, oficial de información de Acnur y directora de “Somos Panas Colombia”, en una sociedad hay que ser capaces de reconocer la riqueza del otro, aunque sea diferente.

Para evitar el racismo y la xenofobia, Castañeda presentó un “kit para valientes y solidarios” que contiene cuatro habilidades para enfrentar mejor esa situaciones.

“La primera es no atacar a la persona sino concentrarse en los argumentos”, dijo, y añadió que la segunda es la empatía, que no es otra cosa que “ponerse uno en los zapatos del otro”.

En tercer lugar recomendó “no generalizar” a la hora de hablar de los migrantes venezolanos, y finalmente sugirió “hablar sobre la gravedad de la xenofobia”.

Por su parte, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, expresó el sábado su rechazo frente a las amenazas que han aparecido contra los venezolanos en diferentes sectores de Bogotá.

Se refirió así a unos volantes que aparecieron el jueves en algunos barrios de la localidad de Kennedy, que a su juicio promueven la estigmatización, el rechazo y la violencia contra los migrantes venezolanos.

“No des limosnas, comida, ni ropa. No arriendes ni des trabajo. No seas cómplice de sus crímenes”, decían los panfletos.

En la misma línea, está la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien días atrás se disculpó por las declaraciones en las que agitó la xenofobia contra los venezolanos en Bogotá, luego de que los vinculara nuevamente con el aumento de la inseguridad en la ciudad tras el asesinato de un policía durante un tiroteo.

“Aprovecho la ocasión para pedir excusas. Dos veces me he referido al tema de la población migrante y dos veces he causado una polémica que no es lo que queremos causar. Lo que queremos es explicar que estamos enfrentando un desafío. Todos, no importa de donde vengamos”, dijo la burgomaestre colombiana.

Cactus24 (21-03-2021)