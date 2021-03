La mujer de 76 años se defendió y los testigos dijeron que la vieron golpeando al hombre en represalia. Cogió una paleta de madera que encontró al costado de la carretera y continuó golpeándolo con ella.

Las imágenes de video tomadas después del incidente muestran a Xie sosteniendo una bolsa de hielo en su ojo morado mientras el agresor esposado es llevado en una camilla.

En el video, se escucha a Xie gritarle al hombre en cantonés: «Vagabundo, ¿por qué me golpeaste?».

«Este vagabundo, me golpeó», dice ella. «Me golpeó, este vagabundo».

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2

— Dennis O’Donnell (@DennisKPIX) March 17, 2021