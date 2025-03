George Harris sobre Viña: «ha servido de carne de cañón para medios de comunicación de Chile amarillistas”

A varios días de su presentación en el Festival de Viña 2025, George Harris utilizó sus redes sociales para realizar un live en el que pudiera contar su versión de los hechos y realizar críticas a la organización.



Harris aseguró que haber ido al Festival ha sido «un error garrafal que he cometido en mi carrera. Yo no debí aceptar esa invitación».



El comediante dijo que toda esta polémica “ha servido de carne de cañón para medios de comunicación de Chile amarillistas” y que él había manifestado la presentación, sin embargo, al ver toda la mala onda que empezó a recibir, pidió una reunión con la organización por mensajes de odio.



“‘¿Cómo es posible que inviten un veneco?. ¿Qué hace un veneco ahí?’. Y empiezo a recibir recetas de cocina, sin ninguna razón. De la nada. Anuncian que hay un venezolano ahí, y arrancan recetas, mensajes privados, amenazas de muerte, de todo”.



Luego, continuó su relato diciendo que: “A la tercera semana de la invitación, un programa de TV descubre en mi timeline de Twitter, que yo había puesto en 2023 un tuit que hablaba de Allende. Pero la televisión empezó a darle con todo, que yo me burlé de la historia de Chile, que cómo es posible que va a venir aquí un venezolano. Una campaña de odio gratuita, como si yo le hubiera hecho algo a ese país».

“Qué clase de xenofobia tan brava, no por la gente, sino por los medios de comunicación. Si tú eres venezolano tú no te puedes presentar en el Festival. Los venezolanos somos solo los Rpapi, los Uber. No hay médicos, no hay emprendedores venezolanos en Chile”, ironizó.

Yo he sentido la xenofobia en carne propia desde que me invitaron. Me siento mal, porque nadie va a un escenario a que lo piten, nadie va a enfrentarse a un tema de xenofobia tan brava como la que hay en Chile”, recalcó.



“¿Saben quién pierde? Pierde el país. Más allá de que los venezolanos se sientan acosados en Chile en este momento, pierde el país, porque conviertes a una población llena de xenofobia. Es muy triste. (…) Me dan pena mis compatriotas que están ahí sufriendo esa xenofobia”, relató.



Cactus24 (01-03-2025)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Cactus24 Noticias en WhatsApp