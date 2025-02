Vicepresidenta colombiana Francia Márquez denuncia amenazas contra su vida

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció este jueves que tanto su vida como la de sus familiares corre peligro.

Márquez acompañó su denuncia con una carta pública en la cual expresó que llegó al gobierno «a trabajar por la igualdad, la equidad y la justicia social. No por la burocracia ni por la politiquería que han frenado el verdadero cambio».

«Siempre he hablado con transparencia y con la verdad (…) la lealtad no es callar, la lealtad es advertir cuando el rumbo se desvía del camino, de la gente. No me malinterpreten, mi compromiso con el pueblo sigue intacto, y cuando señalo lo que considero que no está bien en nuestro gobierno, no es por destruir, sino para construir un camino más firme y honesto», indicó.

«Hoy mi vida corre peligro. Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias. No me han atacado con argumentos, sino con amenazas contra mi vida y la de mi familia. Aún así no me callarán. No me rendiré», mencionó Márquez.

Francia Márquez cuestionó a principios del mes de febrero el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de Despacho de Presidencia, se refirió a ese hecho como una salvajada, dado que al gobierno no le eran necesarias este tipo de personas.

El posicionamiento asumido por Francia recibió el apoyo de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y de otros funcionarios públicos.

No obstante, Márquez recalcó que estos ataques no pondrán fin a su trabajo en el gobierno y enfatizó que se mantendrá con su entera transparencia y siendo leal al pueblo al advertir sobre los peligros en el ámbito gubernamental que posteriormente perjudicarán a los ciudadanos.

Cactus24 (28-02-2025)

Te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @cactus24informa para mantenerte informado del acontecer noticioso en Falcón, Venezuela y el mundo.

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp, Telegram, Facebook y nuestro canal de Cactus24 Noticias en WhatsApp