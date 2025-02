Futbolista abandonado por sus padres a los dos años dice que ahora reclaman manutención: su hermana lo desmiente

Lucas Pérez, que recientemente fichó por el PSV, explicó en una entrevista los motivos personales que le llevaron a rescindir su contrato con el Deportivo de la Coruña. Según explicó el gallego, tras ser abandonado por sus padres, pasó por un orfanato, una versión que ahora han desmentido Sara, su hermana por parte de madre, y su tía.



“Yo me he criado con mis abuelos después de pasar por el orfanato, donde me abandonaron mis padres con dos años. Y ahora mi padre me exige manutención para el resto de su vida”, dijo Lucas Pérez en una entrevista para la COPE en la que explicó los motivos personales que le habían llevado a rescindir su contrato con el Deportivo de la Coruña.



“Mi madre cuando firmo por el Arsenal también me envía un burofax reclamándome dinero. Ella no puede reclamarlo porque no sale en la custodia compartida, tuve que recopilar mucha información. Lo quería decir por qué considero que la gente se lo merece. Cuando he dado el paso de marcharme del Deportivo no es porque quería irme, si no no firmo un contrato hasta el 2030”, afirmó.



La respuesta de su hermana y de su tía a Lucas Pérez



Sara, hermana por parte de Madre de Lucas Pérez, reaccionó a sus palabras indicando: “Lo de que lo abandonaron es mentira. Fueron los abuelos por parte de padre los que le metieron en la cabeza a Lucas que su madre era mala y que le abandonó”.

Sara aseguró llevar años buscando a su hermano y que no se esperaba «esa entrevista». Aún así confirmó que sus padres se alejaron de Lucas Pérez y que su madre no fue un buen ejemplo para él. “No digo que sea la mejor familia, pero sí que le ayudaron”, matizó.

Por su parte, la tía de Lucas Pérez desmintió que el delantero hubiese estado en un orfanato: “Él estuvo conmigo conviviendo de pequeño, fui yo quien llevó a Lucas a casa de sus abuelos”.

27-02-2025

