MCM reitera que participar en elecciones regionales “es desconocer el mandato del 28-Jul”

La líder opositora María Corina Machado se pronunció este lunes sobre el cambio de fecha de los comicios para gobernadores, alcaldes y diputados a la Asamblea Nacional, el cual, pasó del 27 de abril al 25 de mayo por órdenes del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Machado envió su mensaje a través de X, donde reposteó el comunicado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) donde exigen al Gobierno nacional la apertura de negociaciones para defender los resultados del 28 de julio, así como la liberación de los presos políticos.

“El 28 de julio el pueblo decidió y eso se respeta”, sentenció Machado.

La PUD, en su escrito, resaltó que, de no verificarse los boletines del 28-Jul, no liberar a los detenidos y no garantizar un árbitro transparente, no participaría en los comicios regionales. De la misma forma, el partido de Delsa Solórzano, Encuentro Ciudadano, expuso que no participaría por los mismos motivos.

A esto, Machado respondió en su publicación diciendo: “Valoro la decisión de los partidos políticos de la Plataforma Unitaria que hoy han anunciado que no convalidarán fraudes hasta que el mandato del 28J se cumpla. Prestarse a la farsa que impone Maduro es desconocer este mandato”.

“Quienes no cedan ante amenazas, trampas y chantajes, serán reconocidos por un país que exige trabajo, coraje e inteligencia de la dirigencia política para desalojar al gobierno”, apuntó.

Finalmente, dijo al Gobierno nacional: “Que pongan la fecha que les dé la gana. El pueblo venezolano les dará una nueva derrota. A todos”./VF.

Cactus24 (19-02-2025)

