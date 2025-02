Una ballena jorobada se traga a un venezolano y luego lo escupe

El pasado 8 de febrero, un joven experimentó un terrorífico momento cuando se encontraba navegando con un kayak en el Estrecho de Magallanes, en la comuna de Punta Arenas, Chile.

Iba con su padre, que grabó todo lo que sucedió, cuando una ballena jorobada apareció y se tragó al muchacho, aunque lo escupió al instante. En el vídeo puede verse cómo es tragado y luego expulsado.

El incidente ocurrió en Faro San Isidro, en la Bahía El Águila, mientras que el afectado fue Adrián Simancas, un analista, programador y músico venezolano de 24 años.

El joven no sufrió heridas ni lesiones y pudo abandonar el lugar de inmediato sin más sustos.

Simancas explicó en la televisión lo que sucedió y cómo vivió el momento: «Vi algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está por un lado y encima. No entendía qué estaba pasando. Entonces me hundo y pensé que me había comido», destacó en TVN.

«Fue una experiencia increíble y aterradora a la vez», dijo por su parte Dell Simancas, padre de Adrián. «Cuando salí y empecé a flotar ahí sentí el miedo de verdad, de que también le fuese a pasar algo a mi papá, que no hubiésemos llegado a tiempo a la orilla, que me fuese a dar hipotermia. Ya cuando salí, entendí que probablemente era por curiosidad que se había acercado la ballena o quizás para comunicar algo», detalló.

«Cuando volteo, no veo a Adrián, a mi hijo. Me sorprendí, me preocupé. Después veo que sale a la superficie… Y después veo una parte del cuerpo de una ballena», señaló el padre a AP (Associated Press).

Además, lo que pasó no fue solo un susto por la ballena en sí, sino por la zona en la que se encontraban, ya que las corrientes son extremadamente fuertes y la temperatura del agua puede caer hasta los 4 grados.

Cactus24 (13-02-2025)

