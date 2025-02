Detienen a depravado que mordió el glúteo a una joven

Un depravado le mordió un glúteo a una joven justo antes de ingresar a su casa. Existe un video sobre el abuso sufrido, pero la Fiscalía minimizó el hecho. “No hubo un delito como tal”, le dijeron a Katherine Michel al denunciar.

La víctima denunció el desinterés de la dependencia para atender la agresión que sufrió. “Me dijeron que en ese módulo no se podía hacer nada porque no se hizo como tal un robo, una violación, nada, o sea, no hay un delito como tal y no me podían ayudar y que no podían darme respuesta”.

Luego de que se viralizará el abuso que sufrió Katherine Michel y el rechazó de la Fiscalía regional para atender el caso, fue la Fiscalía General del Estado de Guanajuato la que asumió el “compromiso de justicia”.



El hombre, de 45 años de edad, fue identificado por las autoridades y detenido este miércoles . Federico Esteban “N” fue puesto a disposición de un juez para que enfrente a la justicia.

Cactus24 (06-02-2025)

