Cristiano Ronaldo sobre Mbappé en Real Madrid: “No sabe jugar de delantero”

Cristiano Ronaldo analizó la actualidad del mundo del fútbol en una extensa entrevista en la que aseguró que es «el mejor jugador de la historia». Además, dijo quién debió ganar el Balón de Oro y que el francés Kylian Mbappé no juega en su posición en el Real Madrid.



«Kylian (Mbappé) no sabe jugar de delantero, en mi opinión, no es que no sabe, no es su posición, si yo estuviera en el Real Madrid le enseñaría a jugar de 9, porque yo no era delantero, me acostumbré a jugar ahí. Yo no estoy dentro del área, aparezco dentro del área, hay que ser imprevisible y él tiene condiciones. Tienen que protegerlo, le quiero mucho.», apuntó el luso para La Sexta.

Cristiano Ronaldo, Vinicius y el Balón de Oro



«No hay credibilidad, Vinicius tendría que ser el Balón de Oro. Yo lo he sentido muchas veces y sentí rabia, con el tiempo lo entendí, son luchas que no puedes ganar», afirmó Cristiano Ronaldo sobre la última elección del tradicional premio al mejor jugador del mundo que entrega la revista France Football.

Además, habló sobre su manera de vivir el fútbol. «Yo siempre fui muy picado, odiaba perder y lloraba, mis vecinos me llamaban…’El Llora’, pero es mi manera de ser, quizás fue mi educación, pero lo fui mejorando, espero seguir así pero de una manera más equilibrada, confesó Cristiano sobre su manera de ver el fútbol», dijo Cristiano.

Cactus24 (04-02-2025)

