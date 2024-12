«All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey logró impresionante récord en Spotify a 30 años de su lanzamiento

Mariah Carey ha alcanzado otro hito histórico con su clásico “All I Want for Christmas Is You”, que, al 13 de diciembre de 2024, se convirtió en la primera canción navideña en superar los 2 mil millones de reproducciones en Spotify. Este logro reafirma la relevancia de la canción en cada temporada festiva y el impacto continuo de la cantante, conocida como la “Reina de la Navidad”, en la música global

La canción, que fue lanzada originalmente en noviembre de 1994 como parte de su álbum Merry Christmas, ha disfrutado de un éxito ininterrumpido desde su estreno. Según datos de Spotify, “All I Want for Christmas Is You” es ahora la canción navideña más escuchada de todos los tiempos en la plataforma, con un crecimiento impresionante del 120% en las reproducciones globales en los últimos cinco años.

A lo largo de la última década, la canción ha sido una constante favorita de las listas de reproducción navideñas, y desde 2016, ha encabezado las listas globales de Spotify en diciembre, un testamento de su longevidad y popularidad.

“Esto es más que increíble. Estoy honrada de que ‘All I Want for Christmas Is You’ sea la primera canción navideña en Spotify en alcanzar los 2 mil millones de reproducciones. Estoy tan agradecida con todos los oyentes de Spotify alrededor del mundo que han hecho de esta canción parte de su tradición navideña año tras año” expresó Carey a People este viernes, tras conocerse el récord.

