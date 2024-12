En Rusia crearon “piel artificial” que cura heridas y se disuelve

La Universidad Sechenov en Rusia ha creado un prototipo de “piel artificial” a base de colágeno para el tratamiento de heridas y quemaduras. Protege la superficie de la herida de infecciones y estimula el crecimiento de nuevas células, y a medida que la piel se recupera, se degrada sin dejar rastro, siendo reemplazada por los tejidos del propio cuerpo.

Hoy en día, para quemaduras y lesiones cutáneas a gran escala, los biopolímeros reemplazan las vendas de gasa. Protegen los tejidos de infecciones, proporcionan oxígeno y retienen la humedad, favoreciendo la curación. Sin embargo, la mayoría de estos recubrimientos no se degradan, por lo que es necesario retirarlos y volver a dañar el tejido. Las opciones biodegradables son caras y difíciles de producir y pueden provocar infecciones.

Los científicos han desarrollado una tecnología económica y eficaz para la producción de vendajes para heridas a base de colágeno, que también pueden complementarse con una proteína natural, la lactoferrina. A medida que la capa se disuelve, la lactoferrina se libera gradualmente: protege la herida de infecciones y también regula la respuesta inflamatoria del cuerpo, acelerando la curación.

Los científicos probaron los nuevos recubrimientos en cerdos con heridas de larga duración que no cicatrizaban (más de un mes). Los signos de curación aparecieron ya al tercer día, y el día 21 la herida ya estaba completamente cubierta con epitelio fresco.

“El colágeno se integra perfectamente en el lecho de la herida. Forma un microambiente natural para las células, que favorece su proliferación activa. Además, a diferencia de otros materiales, el colágeno no es inmunogénico, es decir, no provocará inflamación adicional y el cuerpo no intentará rechazarlo como un cuerpo extraño. Todo esto tiene un efecto beneficioso sobre el proceso de regeneración. La lactoferrina proporciona protección adicional contra las bacterias y, a diferencia de los antibióticos, no desarrolla resistencia”, dijo a Gazeta.Ru Artem Antoshin, director del Centro para el Desarrollo Innovador del Colágeno.

El nuevo vendaje para heridas se utilizará inicialmente para aplicaciones veterinarias, pero dentro de dos años se pondrá en producción para uso médico. Puede usarse para tratar no solo quemaduras, sino también heridas crónicas que no cicatrizan, escaras y úlceras, incluida la diabetes mellitus.

Cactus24 (12-12-2024)

