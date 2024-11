Si lloras mientras ves películas, probablemente sea un signo de tu fortaleza emocional

Probablemente alguna vez te hayas encontrado llorando en silencio, o incluso sollozando de repente sin control, mientras veías una película. Entre los culpables más comunes se encuentran Marley y yo, El color púrpura, La lista de Schindler y El rey león.

Es posible que hayas intentado balbucear discretamente para que tus compañeros con los ojos secos no pensaran que eras un idiota (y sin duda has mirado de reojo para ver si ellos también tenían los ojos vidriosos), o puede que hayas sollozado sin pensarlo. ¿Por qué lloramos en las películas? ¿Es un signo de debilidad emocional (por eso se lo ocultas a tus amigos) o un indicador de fortaleza, una prueba de inteligencia emocional?

Las buenas películas están cuidadosamente diseñadas para atraparnos y ser profundamente absorbentes. Nos transportan al mundo de sus personajes: para ver como ellos ven, sentir como ellos sienten e incluso, en algunos casos, identificarnos totalmente con un personaje. Sabemos que las películas no son reales, pero estamos tan absortos que reaccionamos emocionalmente como si lo fueran. Algunas están basadas en historias reales, y saber esto las hace aún más potentes. El poder emocional de algunas películas es especialmente cautivador: no se las llama películas lacrimógenas por nada.

La hormona del amor

El neurocientífico Paul Zak ha estudiado los efectos de las historias convincentes y ha demostrado que verlas puede provocar la liberación de oxitocina.

La oxitocina es conocida por su papel en el parto y la lactancia, ya que aumenta las contracciones durante el parto y estimula los conductos lácteos. También se libera en respuesta al contacto físico positivo (abrazos, besos, intimidad sexual e incluso caricias a animales), así como a través de interacciones sociales positivas.

Por eso se le ha llamado la “ hormona del amor ”.

Como animales sociales, nuestra supervivencia depende de los vínculos sociales, y la oxitocina es fundamental, pues nos ayuda a identificar y vincularnos con nuestros cuidadores esenciales y grupos sociales protectores.



Según otro neurocientífico, Robert Froemke, investigaciones recientes muestran que la oxitocina tiene un impacto aún más amplio y actúa como un “controlador de volumen”, amplificando la actividad cerebral relacionada con lo que una persona esté experimentando en ese momento. Por lo tanto, aunque la oxitocina puede estar dirigida biológicamente a garantizar vínculos sociales fuertes, también sirve para mejorar las respuestas emocionales.

Llorar en las películas es una señal de que la oxitocina se ha disparado a partir de las conexiones que sientes debido a la experiencia social indirecta. La historia de la película capta tu atención y provoca emociones. La oxitocina se asocia entonces con sentimientos intensificados de empatía y compasión, lo que intensifica aún más los sentimientos de conexión social y te permite prestar aún más atención a las señales sociales de los personajes de la película. ¡De ahí el repentino estallido emocional!

La empatía es un signo de fortaleza

La empatía es un componente clave de la inteligencia emocional.

La inteligencia emocional es la capacidad de identificar y regular las propias emociones y de comprender y gestionar las emociones de los demás. Según el psicólogo Daniel Goleman, la empatía es una de las cinco características clave de la inteligencia emocional, junto con la autoconciencia, la autorregulación, la motivación y las habilidades sociales.

Se ha demostrado que una inteligencia emocional elevada está asociada con un liderazgo eficaz, éxito profesional y rendimiento académico, así como con mejores relaciones sociales e íntimas. Está vinculada con la salud y el bienestar psicológico y físico, y una mayor inteligencia emocional ayuda a lidiar con el estrés y los conflictos.

Llorar en respuesta a una película revela un alto nivel de empatía, conciencia social y conexión, todos aspectos de la inteligencia emocional. Como tal, es un indicador de fortaleza personal más que de debilidad. Sollozar abiertamente puede ser un signo particular de fortaleza, ya que muestra que una persona no tiene miedo de mostrar su reacción emocional a los demás.

Llorar no es un signo de debilidad

Una razón por la que llorar en las películas se ha considerado un signo de debilidad emocional es que llorar, especialmente llorar en respuesta al dolor de los demás, se considera un comportamiento típicamente femenino. Si a eso le sumamos que la oxitocina, y su relación con la empatía y los vínculos sociales, está fuertemente asociada con la maternidad, se establece la conexión llanto = mujer = debilidad.

Pero no hay nada de malo en demostrar tu inteligencia emocional. El llanto emocional es un comportamiento exclusivamente humano. Las buenas películas nos sumergen en otro mundo, provocando emociones poderosas y desencadenando procesos biológicos en nuestro cerebro. De repente, estar inundado de lágrimas muestra una fuerte respuesta de empatía. Balbucea y siéntete orgulloso de tu inteligencia emocional, y tal vez busques películas que hagan llorar para ver la respuesta emocional de tus amigos.

Cactus24 (25-11-2024)

