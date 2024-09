Dos mujeres se citaron por chat para pelear y una de ellas terminó muerta

La discusión de dos jóvenes por redes sociales que terminó escalando en un encuentro para pelear y en el que, finalmente, una de las dos mujeres terminó muerta, sigue impactando no solo a la población del municipio de Cimitarra, Santander – Colombia, donde ocurrieron los hechos, si no a todo ese país.



En el barrio Los Pinos ocurrió una pelea, la cual terminó con el fallecimiento de Yeimis Daniela Vargas Parra, una joven bogotana de 19 años. Según informó la Policía, ella se citó con otra mujer para pelear.



Durante el conflicto, la otra mujer al parecer hirió a Vargas en el tórax con un arma cortopunzante. Luego de este hecho, la presunta agresora huyó del lugar. Mientras tanto, la afectada fue remitida de urgencias al hospital San Juan de Cimitarra.

Mauricio Osorio, primo de Yeimis contó que las diferencias entre las dos mujeres comenzaron por “problemas de reacciones y miradas que se hacían la una a la otra”, también, indicó, que por “publicaciones y reacciones en Facebook”, la red social por la que se citaron para pelear.

“Se citaron por Messenger. Mi prima no llevaba nada. Iba con la novia solamente. Ella no pensó que la pelea iba a ser a cuchillo. La que atacó a mi prima no resultó herida”, dijo, haciendo referencia a Nicol Alexandra Torres, que se entregó a las autoridades acompañada de un abogado para confesar el crimen ante la Fiscalía. Sin embargo, la mujer no fue detenida, porque no fue capturada en flagrancia, según informaron medios locales.

CACTUS24 (25-09-24)

