Elvis Andrus se retira oficialmente como jugador activo

Elvis Andrus se retirará oficialmente como jugador activo este viernes, como miembro de los Rangers Texas, el equipo en el que creció como prospecto, se estableció en las Grandes Ligas, se convirtió en estrella y en uno de los peloteros favoritos de la afición durante 12 años.

La organización texana planea honrar a Andrus en una ceremonia antes del juego contra los Angelinos de Los Ángeles, en el Globe Life Field de Arlington, de acuerdo con un reporte de The Dallas Morning News. Andrus hará el primer lanzamiento del desafío.

La nota, firmada por Evan Grant, destaca que no es una mera coincidencia que el acto se realice en el inicio de una serie contra los californianos.

Los Angelinos son dirigidos por Ron Washington, el primer mánager de Andrus con los Rangers, quien “le guió en las primeras etapas de su carrera para convertirse en un jugador de Grandes Ligas”. También estará, el miembro del Salón de la Fama, Adrián Beltré, su gran amigo y tutor. Así como Michael Young.

“Nuestro éxito realmente comenzó en 2009, y el movimiento más importante ese año fue promover a un campocorto de 20 años desde Doble A”, comentó el ex gerente general de los Rangers, Jon Daniels, quien adquirió a Andrus como parte de un cambio de siete jugadores que envió a Mark Teixeira a Atlanta en 2007. “Elvis solidificó el cuadro interior, con Michael (Young) e Ian (Kinsler), y ayudó a mejorar nuestro pitcheo con su alcance y habilidad para jugar como shortstop. Su energía y su corrido de bases ayudaron a cambiar la forma en que presionamos a las defensas (rivales)”.

Andrus fue cambiado a Oakland antes el inicio de la campaña de 2021. Los atléticos lo dejaron libre el 17 de agosto de 2022, y tras firmar como agente libre, pasó el resto de ese año con los Medias Blancas de Chicago hasta 2023.

Durante la pasada primavera intentó ganarse un lugar con los D-backs de Arizona, luego de llegar a un acuerdo de Ligas Menores, pero no lo consiguió y volvió a quedar libre.

Después, en las festividades de mitad de calendario, fue incluido como parte del cuerpo técnico de la Liga Americana en el Juego de Estrellas del Futuro, que dirigió Beltré, y allí declaró que estaba cerca de anunciar cuál sería el próximo paso en su carrera.

“Creo que ya estoy cerca de tomar una decisión, si voy a volver el año que viene o si me retiro. El próximo mes debería decidirme. De hecho, los Rangers me han preguntado varias veces sobre si me voy a retirar. No voy a apresurarme. Sigo pensándolo”, le dijo a la LVBP.com.

Una vez que cuelgue los ganchos de manera oficial, seguramente será inducido al Salón de la Fama de los Rangers, según el trabajo de Grant. “Por lo general, el equipo espera al menos dos años después del anuncio oficial de retiro de un jugador para su inclusión. Para dar contexto: Iván Rodríguez jugó su último partido activo en 2011, anunció su retiro en 2012 y fue incluido en el Salón de la Fama del equipo en 2013”.

Quedará pendiente lo que decida hacer Andrus con los Navegantes del Magallanes, su único equipo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

“Ramón Hernández (coach de banca de la nave) me ha consultado varias veces”, apuntó Andrus, que, por ahora, piensa estar con su familia durante el invierno.

Andrus, de 36 años de edad, es uno de los tres venezolanos que suman en sus carreras al menos 1.000 anotadas, 2.000 hits, 300 dobles, 100 jonrones, 700 impulsadas y 300 bases robadas. Los otros son Bob Abreu y José Altuve.

Esas estadísticas cobran una dimensión todavía mayor, por el hecho de compilarlas en las paradas cortas.

En 2023 realizó 60 aperturas en la segunda base, 43 en el campocorto y tres en la tercera base, en su decimoquinta temporada en la MLB. Fue la primera vez que apareció en una posición distinta a la de shortstop en su carrera.



