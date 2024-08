A Andrea Rubio Miss International 2023 le negaron la entrada a Ecuador

Andrea Rubio, Miss International 2023, ha sorprendido a sus seguidores al revelar que no pudo ingresar a Ecuador debido a inconvenientes con su visado.

La reina venezolana, fue invitada como jurado de la elección de la nueva Miss Internacional Ecuador 2024, informó El Farandi.

A través de sus redes sociales, Andrea expresó su profunda tristeza y decepción por no poder cumplir con los compromisos que tenía agendados en Ecuador.

«Intenté entrar a Ecuador como estaba previsto, pero tuvimos un mal entendido con el tema de la visa y no me dejaron entrar al país. Después de muchas horas de incertidumbre regresé a Colombia y ya estoy en mi apartamento», describió Andrea Rubio.

En ese sentido, la reina de la belleza cerró su mensaje de la siguiente forma: «Me hubiese encantado acompañarlos, hice todo lo que estaba en mi poder».

Posteriormente subió una publicación que aunque no parece guardar relación con lo ocurrido, igualmente se mostró bastante positiva.

«A veces nos pasan cosas que no entendemos por qué nos suceden, pero también hay que pararnos un momento y darnos cuenta de que somos mucho más que cualquier situación. Hoy miré atrás y vi todo lo que hemos logrado, los sueños cumplidos y por cumplir, las personas que están a mi lado y todo lo que he aprendido en este tiempo. Y solo me queda agradecer por las cosas bonitas y no tan bonitas porque de eso se trata la vida», expresó.

CACTUS24 20-08-24

