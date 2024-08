La condición de Tom Cruise para su arriesgada participación en la clausura de los Juegos Olímpicos

Tom Cruise ha saltado desde grandes alturas bajo la guía de Ben Winston , cofundador de Fulwell73 y productor creativo de la entrega de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una vez antes.

Pero esta vez fue diferente. El mundo entero estaba observando.

Cruise, quien previamente saltó de un avión junto a James Corden en The Late Late Show , que fue producido ejecutivamente por Winston, aceleró la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París el domingo cuando encendió el motor para la entrega a Los Ángeles para los Juegos de Verano de 2028.



Después de que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, le pasara la bandera olímpica a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass (la primera alcaldesa negra en recibir la bandera olímpica oficial durante una ceremonia de clausura), y a Simone Biles (la gimnasta estadounidense más condecorada de todos los tiempos), Cruise saltó al Stade de France antes de salir en su motocicleta.



La estrella de Misión: Imposible , que interrumpió la filmación de la última entrega de la franquicia de películas de acción para realizar la acrobacia y luego saltó de un avión al cartel de Hollywood, pasó la posta a los atletas olímpicos del equipo de EE. UU., entre ellos la ciclista de montaña Kate Courtney, la leyenda del atletismo Michael Johnson y el dos veces medallista olímpico en skate Jagger Eaton, quien la llevó a la playa, literalmente.

Tom Cruise el domingo en París



Winston dijo a Deadline que lo que vieron los espectadores de la ceremonia fue casi idéntico a lo que le propuso a Cruise, con una pequeña diferencia.

“Le dije a Cruise que ella cantara el himno nacional y comenzara a tocar la guitarra. Vemos a un hombre en el techo con un pasamontañas. Salta del techo, agarra la bandera, conduce por París, se sube a la parte trasera de un avión, se quita el pasamontañas y revelamos que eres tú”, dijo Winston. “Cruise dijo: ‘Me encanta, estoy 100% a favor’.

Recuerdo lo emocionado que estaba. Dijo: ‘Solo hay una cosa. No hay forma de que vayas a usar un especialista. Soy yo en ese techo, estoy saltando, estoy haciendo todo. No hay ningún hombre con pasamontañas’”.

Esto fue hace un año y medio. Winston explicó que con un especialista solo se necesitaría un día de rodaje, en lugar de cinco o seis. “Él decía: ‘O lo hacemos y lo hacemos con todo el corazón y al máximo, o no lo hacemos’”, añadió Winston. “Es un hombre increíble y el mejor colaborador con el que podrías trabajar. Es inspirador. Es muy trabajador y amable con todos los que lo rodean”.



Después de que los atletas olímpicos llevaran la bandera por toda la ciudad, hubo actuaciones de los Red Hot Chili Peppers , que interpretaron «Can’t Stop» de su álbum By the Way , seguido de Billie Eilish tocando «Birds of a Feather» en lo alto de una torre de salvavidas. Luego, Snoop Dogg , posiblemente una de las estrellas emergentes de los Juegos Olímpicos, interpretó «Drop It Like It’s Hot» y se asoció con Dr. Dre en una actuación sorpresa de «The Next Episode».



“Hay muchos artistas increíbles de Los Ángeles, y también hay otras estrellas de hip hop increíbles como Kendrick Lamar, pero esos tres eran mi primera opción”, dijo Winston. “Estaban en mi lista de candidatos incluso antes de que me dijeran que sí hace un año y medio. Estaba tan seguro de que cuando les presenté la idea ya tenía a los Red Hot Chili Peppers como banda sonora de la película de Tom Cruise”, agregó Winston.

Winston, cuyo Fulwell73 produce series como The Kardashians de Hulu , dijo que tuvo su primera reunión con Casey Wasserman de LA28 en enero de 2022.

La mayor parte del rodaje se realizó en directo, aunque Winston admitió que parte de él no pudo ser grabado en directo debido a problemas de seguridad en la playa. “Algunas personas han dicho que nada de lo que se filmó fue en directo. Otros dijeron que todo fue en directo. En realidad, es un poco intermedio, pero por diferentes cuestiones, porque obviamente estás expuesto en medio de la playa, y tuvimos que mantener en secreto lo que estaba sucediendo por razones de seguridad. Si se hubiera filtrado dónde estábamos o lo que estaba sucediendo, entonces nos habrían cerrado. Soy muy consciente de que no podemos permitirnos que nos cierren, porque estamos en vivo para mil millones de personas en todo el mundo. Fue un proyecto complicado”, agregó.

El productor ejecutivo de los Grammy admitió que fue un poco tenso. “Fue muy estresante. Creo que fue el nivel de estrés más alto que he tenido en mi carrera. Tuvimos algunos problemas técnicos para conectarnos de París a Los Ángeles. Estás combinando tantos elementos que tienen que ser reproducidos, y también estás a merced del equipo de transmisión de los Juegos Olímpicos y del equipo de París. Hubo muchas cuestiones técnicas que fueron complicadas y difíciles, y luego también estás consciente de que la estrella de cine más grande del mundo estaba a punto de saltar de un techo”, agregó.

