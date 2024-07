Mujer mata a hachazos a su hijo de seis años en aparente ataque psicótico

Sigal Yana Itskovitch asesinó a su hijo Liam de 6 años y al perro de la familia, salió de su casa con un hacha mientras estaba cubierta de sangre e intentó atacar a los transeúntes y a un guardia de seguridad del centro comercial; el cuerpo de Liam fue encontrado por su abuela.



El miércoles, el Tribunal de Magistrados de Tel Aviv (Israel) ordenó la prisión preventiva de la mujer de 33 años, que se enfrenta a cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, asesinato de una persona indefensa, homicidio involuntario, crueldad animal, agresión y numerosos otros delitos.

Una joven israelí fue detenida en un centro comercial de Tel Aviv, tras haberle quitado la vida con un hacha a su hijo de 6 años y a su perro, desnudarse en público e intentar acabar con su vida. pic.twitter.com/aRdbh3OzUe — RT en Español (@ActualidadRT) July 17, 2024



En 2019 se registró un único caso de violencia física entre Itskovitch y el padre de Liam. Como madre soltera, era conocida por el departamento de servicios sociales municipales de Modi’in, donde vivía con sus padres y su hija.



Martes por la noche : Itskovich asesinó a su hijo Liam y al perro de la familia en su casa en la calle Halil en el barrio de Galil Yam.



18:38: Sale de su casa y comienza a caminar, cubierta de sangre, hacia el centro comercial Seven Stars en Herzliya, a ocho minutos a pie de la casa familiar.



«Pasó por mi lado y luego volvió hacia mí. La vi con manchas de sangre en la cara. Me pareció surrealista», contó una de sus vecinas.



«Al principio no me di cuenta de que era sangre, pensé que llevaba una mascarilla. Tampoco entendía por qué estaba descalza y con la ropa rota. Tenía mucho miedo. Entró en el edificio, le pregunté si estaba bien y me dijo que sí, pero sentí que algo no estaba bien. Me sacudió todo el cuerpo».



18:42: Itskovich camina por la calle sosteniendo un hacha y agitándola, y según la policía, intenta atacar a los transeúntes. Las imágenes del incidente muestran a otra mujer que se aleja de Itskovitch mientras se acerca a ella con un hacha.



8:46: Al llegar al centro comercial, Itskovitch atacó con un hacha al guardia de seguridad de la entrada. Luego se quitó la ropa y en los videos se la ve con sangre en la espalda y la cara. La policía la arrestó y reportó que el guardia de seguridad sufrió heridas leves.

20:44:



La abuela, madre del sospechoso, llegó a la casa familiar tras ser contactada por el padre y descubrió el cuerpo sin vida de Liam. Informó a la policía, que informó que el niño presentaba signos de violencia.



La investigación reveló informes previos de vecinos sobre violencia en el hogar, aunque no dirigida hacia el niño. Los antecedentes del impactante asesinato siguen sin estar claros. El sospechoso ha sido enviado a una evaluación psiquiátrica.