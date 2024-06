Maduro decretó este 15-Jun Día del Arrepentimiento en Cristo y Día de la Esperanza

El presidente Nicolás Maduro aseguró que Venezuela se convertirá en el centro espiritual emergente de este nuevo mundo que va naciendo.

“Venezuela asombrará al mundo con su gran fuerza espiritual, para el bien y para la libertad del ser humano”, aseguró.

Así lo destacó durante un encuentro con pastores y apóstoles de la Iglesia cristiana venezolana, en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores.

En tal sentido, el jefe de Estado destacó que el está cada vez mejor preparada mentalmente, físicamente, materialmente y espiritualmente para lo que está por venir.

Asimismo, el mandatario decretó el 15 de junio como el “Día del Arrepentimiento en Cristo y el Día de la Esperanza, de la Buena Nueva”.



Igualmente, enfatizó que Dios ha provisto bendiciones para que el pueblo venezolano viva una revolución espiritual del amor.

“Yo he encontrado a Dios en mi camino, lo he visto y he tenido fe y he creído en él”, aseveró Maduro

También, hizo un llamado a la unidad y a la oración para que Cristo “bañe con su sangre y su amor” a la nación, brindándole la valentía y la fortaleza para enfrentar los desafíos.

Cactus24// 16-06-2024

