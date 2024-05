Andrés García sufrió sobredosis días antes de su muerte

El consumo de sustancias ilícitas del actor de origen dominicano Andrés García no era un secreto, que incluso llegó a complicar su salud a lo largo del tiempo, aunque nunca se supo hasta qué grado.

Ahora, fue Margarita Portillo, su viuda, quien confirmó que el protagonista de la película «Pedro Navaja» sufrió una sobredosis de cocaína días antes de su muerte.

«No sabía que él tenía una sobredosis de cocaína y con cirrosis. Yo vivo un infierno en el hospital ahí me dijeron que la desintoxicación, las primeras 72 horas es lo más difícil, y fue horrible», reveló Portillo en entrevista con la periodista Matilde Obregón.

«Llegó muy mal. Me ayudó un amigo nuestro y me dijo que me lo llevara al hospital porque pensó que no pasaba la noche. Tenía un pequeño concentrador de oxígeno, se estabilizó, y cuando se lo quitábamos, se le iba el oxígeno», continuó.

El histrión murió el 4 de abril del año pasado tras padecer la cirrosis hepática por varios años.

Portillo explicó que su esposo no la llevaba a las fiestas para poder tener acceso a dichas sustancias, que también provocaban sus actitudes violentas.

