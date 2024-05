Coro|• Murió procesado con cáncer de pulmón al que tribunal le negó medida humanitaria

Nacido el 27 de diciembre de 1966, Edward Reniel Arenas Gómez, el procesado que padecía una enfermedad terminal, murió la tarde de este viernes esperando una medida humanitaria que el Juez Juan Bautista Zamarripa nunca le otorgó y en tornó a la cual tampoco hubo algún pronunciamiento por parte de la presidencia del Circuito Judicial Penal del estado Falcón.

Arenas Gómez murió tras un mes recluido en el Hospital Doctor Alfredo Van Grieken de Coro sin recibir la medida y a pesar de estar un equipo esperando en Caracas desde hace dos meses para operarlo.

Arenas Gómez había sido diagnosticado con un carcinoma broncoloalveolar, un cáncer terminal del cual tenía la esperanza de vivir siempre que se sometiera a una operación en Caracas para seccionarle el pulmón.

La defensa que estuvo a cargo de abogados y doctores de un reconocido bufete venían solicitando una medida humanitaria y de arresto domiciliario desde hace tres meses, por escrito, mediante amparos, revision de medida y en fin, de distintas maneras: nunca hubo respuesta a pesar de ser un preso con cáncer terminal.

El juez, que aparentemente había otorgado entre 2023 y 2024 este tipo de medidas y arrestos domiciliarios a otros presos que no estaban en tal condición de salud o no lo ameritaban, nunca dio una respuesta humanitaria.

Edward Reniel estaba procesado por un caso de hace una década, hecho refutado por la defensa. Sobre los hechos una versión indica que una comisión militar irrumpió en su casa y exigió determinada cantidad de dinero para no procesarlo. Lo dejaron salir para que buscara el dinero pero como no regreso, detuvieron a su esposa e hijas a quienes un Tribunal otorgó la libertad al no existir nada que las incriminara en algún ilícito. No obstante, pasado un tiempo, contra Edward Reniel se libró orden de detención según expediente IP01-P-2013-009676.

Se puso a derecho en el 2019 y tras un proceso cargado de aparentes irregularidades, fue condenado aunque un nuevo equipo de defensores, visto los vicios apeló y una vez dada con lugar la celebración de un nuevo juicio, este comenzó de nuevo que estuvo plagado de retardos, demoras y trabas.

Finalmente se inició en diciembre y estaba en proceso, periodo durante el cual se le diagnosticó, por cuatro estudios forenses y estudios distintos, el cáncer en un pulmón para el cual debía seccionar un pulmón. Uno de los abogados expuso la gravedad del procesado y solicitó la medida humanitaria pero nunca hubo respuesta; lo más reciente fue una citación para la continuidad del juicio oral y público para este martes 28 de mayo a las 9:00 am.

Con la muerte de Edward Reniel Arenas Gómez prescribe el delito por el cual se le procesaba sin embargo, la negativa de la medida humanitaria pudiera ser expuesta ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), caso que la familia esta resuelta a llegar hasta sus últimas consecuencias. El caso también será denunciado ante la inspectoría general de tribunales , la comisión judicial del TSJ y por ante la sala penal.

Cactus24 24-05-2024

