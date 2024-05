Tenista Andy Roddick confesó que padece cáncer de piel

En su podcast Served with Andy Roddick, el tenista estadounidense reveló que su vida se vio trastocada por un cáncer de piel que lo obliga a someterse a fuertes tratamientos en el rostro.

“He lidiado con varios tipos de cáncer de piel desde que dejé de jugar. Me extirparon un tumor de células escamosas del labio hace cinco o seis años. Nunca he hablado de esto. Esta mañana entramos en esto del láser facial. Por eso, para aquellos de ustedes que me ven en YouTube, parece que me metí en una pelea”, expresó Roddick, tres veces finalista de Wimbledon (2004, 2005 y 2009).

Roddick, uno de los mejores sacadores del circuito ATP, actualmente tiene 41 años y alertó a los jóvenes jugadores sobre la importancia de protegerse de los rayos ultravioletas del sol para evitar experimentar lo que él está teniendo que soportar desde que abandonó el deporte de las raquetas. Durante su programa en YouTube, se levantó la gorra que llevaba puesta, dejando en evidencia algunas marcas en la frente y el rostro sonrojado, producto de un reciente procedimiento con láser.

“Pongan protección solar a sus hijos, sobre todo si son jugadores de tenis. El problema no se presentará cuando el niño tenga ocho años, pero podría presentarse cuando ese niño haya crecido y tenga 38″, aconsejó el extenista a los padres, particularmente a quienes tengan hijos que hagan deportes al aire libre. “Creo que esto será guerra para el resto de mi vida. Pero no voy a entrar en la parte de ‘ay pobre de mí’, porque no pasa nada, todo está bien, pero usa protección solar. Tengo la costumbre de hacerme revisiones una y otra vez. De momento, todo va bien”, añadió.

Andy Roddick, fue número 1 del mundo en 2003 y ganador de 32 títulos individuales (entre ellos, el US Open de 2003), jugó por última vez en 2012, en Flushing Meadows (perdió en los 8vos de final ante Juan Martín del Potro).

Cactus24 21-05-2024

