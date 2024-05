Exjugador del Barça, investigado por hacer que su hermano gemelo juegue por él

Un insólito caso se vive en Rumania con Edgar Ié, un excanterano del FC Barcelona, pues lo están investigando en ese país ya que habría hecho jugar a su hermano gemelo Edelino en su lugar durante cinco partidos del Dinamo de Bucarest, club que actualmente está luchando por el descenso.

Edgar Ié fichó por el club rumano en febrero pasado, pero todo indica que el futbolista que llegó a Bucarest fue su hermano gemelo Edelino.



El periodista Daniel Sendre fue quien puso al descubierto el inédito caso, pues informó que en el Dinamo de Bucarest les extrañó que Edgar Ié no hablaba bien inglés y sólo se comunicaba en portugués, a pesar de haber jugado en equipos de España, Francia, Turquía y Países Bajos.

«Parece surrealista. Me preguntaba si todavía estaría durmiendo. Y comencé a hacer llamadas telefónicas, a hablar con amigos y la noticia es cierta, no lo puedo creer. Nadie lo negó. Supe que tiene un hermano gemelo que también juega al futbol», declaró Florin Prunea, ex jugador y expresidente del Dinamo.



Por si fuera poco, el periodista rumano Emanuel Rosu publicó en sus redes sociales que el Dinamo le pidió al supuesto Edgar Ié que mostrara su permiso de conducir, algo que el jugador no aceptó.

Si se llega a confirmar oficialmente el intercambio de jugadores el Dinamo de Bucarest puede perder los 8 puntos que ganó en los 5 partidos que Edelino jugó en lugar de Edgar Ié, aunque si el club demuestra que fue engañado no habría dicha pena.

Una fuente de la Federación de Fútbol de Rumanía explicó a iAMsport que «no hay ningún escenario previsto para esta situación. Si el jugador que jugó no es el verdadero, podría haber sanciones. Legalmente, una prueba de ADN puede decidir todo si el resultado es contrario. Por supuesto, el Dínamo nunca tuvo la intención de utilizar el hermano gemelo en lugar del correcto creo que, si el resultado del ADN confirma que es su hermano gemelo, deberían considerar una defensa, considerando que no sabían de esto en relación a la pérdida de partido en la tabla. Habrá que considerar la posibilidad, pero si el Dínamo fue engañado y logra demostrarlo, entonces el riesgo de perder puntos no existe».

