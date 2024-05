«El Pelón» lanza advertencia contra el MP y TSJ

Roberto Manuel Palencia Medina, alias «el Pelón», uno de los hombres más buscados del municipio Federación y del estado Falcón, difundió un audio de 228 segundos dirigido a fiscales del Ministerio Público y jueces anunciando que, si no investigan las detenciones que organismos de seguridad han llevado a cabo en Churuguara, entre ellas la de varios de sus familiares, «actuará a la mala».

«Lo que quiero es que, coño, investiguen bien los casos y vean las cosas que están poniendo a las familias, y que si me van a buscar, que me busquen a mí, que ya yo soy mayor de edad, que no busquen gente inocente, toda esa gente la han condenado sin investigar bien los casos…; tienen que hacer su trabajo a lo bien, porque entonces, ¿qué me queda a mí si se le embarca a mi familia? tendré yo que a la mala, y no estoy amenazando a nadie ni nada, tendré que actuar a la mala con jueces y fiscales por tener presa a mi familia injustamente, eso es lo que yo no quiero, doctor; que investiguen bien los casos y lo que está pasando en Churuguara…»

Según registros periodísticos, el padre de Robert Palencia fue detenido en enero del 2021 por el Cicpc por droga; una hermana recientemente con armas y municiones, también una hija señalada como encargada de cobrar el dinero de las extorsiones; y según indicó el «Pelón» en el audio, su madre también.

Afirma que el video difundido hace semanas sobre el Tren de La Sierra, sería viejo y los que aparecen están muertos. No obstante, no identificó a ninguno de los encapuchados que se exhiben, algunos con armas largas.

De la banda afirma que estaría desintegrada, y que solo quedan él y un cuñado que «están acostumbrados a sembrar». Manifiesta que se están llevando presa a gente inocente y que, en vez de detenerlo y ponerlo a pagar su condena, organismos de seguridad pretenden es matarlo.

Roberth Palencia no hizo mención a si se entregaría o sugeriría condiciones para ponerse a derecho y le sea salvaguarda su vida.