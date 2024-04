El desamor es una de las experiencias más dolorosas que existe, en lo que a relaciones se refiere. No obstante, es posible superarlo si prestas atención a estos consejos.

¿Es posible olvidar a alguien que no te quiere o, al menos, acelerar el proceso de recuperación? Lo cierto es que sí, pero se deben tener muy claros los pasos para hacerlo con salud. El amor no correspondido es duro, pues no podemos controlar nuestras emociones y dejar de sentir algo por esa persona a voluntad.

Lo que sí se puede hacer es trabajar la aceptación y el cambio de costumbres, que harán que tu memoria emocional y tu día a día vuelvan a ser positivos sin esa persona. Aquí te damos las pautas que necesitas.

¿Cómo olvidar a alguien que quieres y no te corresponde?

Puede ser un ex, un interés romántico no correspondido e inclusive un amigo o familiar. Si amas a alguien y no es recíproco, pasas por un duelo. Aunque esto es natural y se disipa con el tiempo, es importante dedicarte un momento para evitar las heridas emocionales y el impacto negativo en la salud mental cuando nos rechazan. Vamos a ver una serie de pasos que ayudan a lograrlo.

Acepta el rechazo

No es fácil aceptar que una persona no te quiere. Sin embargo, bloquearse en la negación tiene efectos negativos: te llevará a pensar que no eres suficiente, a luchar por algo imposible o tener esperanzas vanas.

Por eso, el primer paso para olvidar rápido a alguien es aceptar que ya no te quiere. Será doloroso, pero confía en que el malestar acabará. Las relaciones vienen y van y no siempre funcionan como queremos, así que la única forma de sanar es dejar ir a quien no desea estar a tu lado. No puedes obligarle a que te ame.

Exigir amor a los demás y no respetar su decisión de alejarse no solo le hará daño a quien amas, sino también a ti.

Introduce cambios en tu rutina

Los recuerdos que más duelen suelen tener que ver con pequeños detalles: un mensaje de buenos días, la costumbre de salir a pasear los sábados, alguna broma cómplice… Todo ello es memoria emocional que te asalta varias veces al día.

Por eso, la mejor manera de dejar esos recuerdos atrás es introducir nuevas actividades y hábitos en tu vida. ¿Te acuerdas de aquella cafetería que querías visitar y tu pareja no? Acércate y toma algo. Retoma alguna actividad que aparcaste. Prueba a cocinar algo diferente.

Todo ello iniciará un nuevo proceso de creación de recuerdos y centrará tu atención en aspectos positivos de tu vida.

Presta atención a tus emociones

Para olvidar a alguien que no te quiere, no todo pueden ser distracciones. Las emociones estarán ahí, a veces un poco fuera de control, y debes prestarles la atención que merecen. Permítete estar triste, sentir rabia, pasarte un día en la cama si lo necesitas.

Una vez finalizada la tormenta, reflexiona y analiza cómo te has sentido y qué has pensado. Desde la distancia que proporciona la calma se pueden identificar pensamientos irracionales y aprender de tus errores. Aprovéchalo.

Si lo necesitas, utiliza el contacto cero

Se llama contacto cero a una serie de medidas que se toman para mantenerse firme y lejos de la persona con la que se acaba de romper. Se utiliza para no ceder a impulsos de volver o tener tiempo y espacio adecuados para sanar.

Estás en tu derecho de pedir distancia y poner límites. Para el contacto cero, algunas medidas posibles de tomar son bloquear en redes y en el teléfono móvil, pedir a tus allegados que no te hablen de tu ex ni le cuenten cómo estás, o no responder a cualquier intento de acercamiento.

Recuerda siempre informar de tu decisión, pues de lo contrario podrías herir los sentimientos de los demás y los tuyos. Con una buena comunicación evitarás malentendidos y confusiones.

Apóyate en tu círculo social

Todos necesitamos un espacio seguro, donde no sentirnos anulados y recibir apoyo en tiempos difíciles. Además, la visión ajena de tu problema, aunque no siempre precisa, te ayudará a ver algunas cosas desde el otro lado.

La función más importante de tu red de personas de confianza (en estos momentos) es la de ofrecerte consuelo. Te colaborarán en mantener tu autoestima alta y a pasar por el duelo de una manera más sana.

No tengas prisa por entrar en otra relación

Aunque la expresión «un clavo saca a otro clavo» está muy normalizada en lo que se refiere a relaciones (sobre todo de pareja), no siempre es un buen consejo a seguir. Si para dejar de sufrir por alguien que no te quiere sales con otras personas sin sanar, hay altas probabilidades de que ambos sufran.

Por otro lado, el miedo a la soltería instaura una idea inconsciente en la cabeza: que tu valía como persona se mide a través del amor ajeno. Este es un pensamiento irracional, pues eres suficiente y siempre vas a tener a alguien que te quiera en tu vida. Pareja o no.

. No descuides tu salud

Es normal perder el hambre, comer mucho, no dormir, pasarse el día en la cama, no querer ver a nadie… Sin embargo, no puedes dejar que estos comportamientos se conviertan en rutina o tu salud se verá resentida. Aunque te permitas esa tarrina de helado, no dejes de comer bien el resto del día. Haz ejercicio, duerme una siesta si lo necesitas. Tu bienestar es lo primero.

Para olvidar a alguien que no te quiere, considera también la ayuda profesional

Nadie pasa por un duelo igual que otra persona. Además, hay relaciones más destructivas que otras, que dejan señales que rara vez se disipan con el transcurso del tiempo. Por eso, es posible que las medidas tomadas por tu cuenta no sean suficientes para sanar de una manera adecuada.

Esto es algo válido y no te hace menos capaz que otros que se recuperan de su ruptura antes que tú. Si sientes que esa persona no se va de tu cabeza, hagas lo que hagas, quizás es momento de acudir a un psicólogo. En consulta podrás adquirir herramientas para enfrentar tu duelo de una manera más óptima, así que no dudes en añadir esto a tu lista de autocuidados.