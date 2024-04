«EE.UU. es el único país donde he sido asaltado en la calle», dice el creador de Telegram

El fundador de la plataforma de mensajería instantánea Telegram, Pável Dúrov, asegura que no hizo negocios en Estados Unidos debido al ataque que sufrió en la ciudad de San Francisco y al escrutinio del FBI.

Dúrov concedió una extensa entrevista al periodista estadounidense Tucker Carlson, cuyo video se publicó este martes. Durante el encuentro, entre otros temas, el empresario habló de la mala experiencia que tuvo en Estados Unidos, país al que había elegido para desarrollar su negocio.

«Realmente pensé que San Francisco sería el lugar donde debíamos estar, porque, por supuesto, todas las empresas tecnológicas están ahí o en sus alrededores. Y ocurrieron dos cosas que nos hicieron pensarlo dos veces», comentó.



«Una cosa fue bastante obvia. Estaba en San Francisco y me atacaron en la calle […] Ese es el único país en el que me han atacado en la calle», declaró, afirmando que tres «tipos grandes» intentaron robarle el teléfono, pero él se resistió. «Fue un ‘shock’ para mí, porque he viajado mucho y esa era la primera vez que me atacaban», añadió.

Durov aseguró que otra de las razones por las que decidió dar un paso atrás y no hacer negocios en el país norteamericano fue el excesivo escrutinio del FBI y los servicios de seguridad estadounidenses, así como el intento de reclutar a su responsable técnico. «Recibimos demasiada atención del FBI, de los servicios de seguridad, estemos donde estemos en EE.UU.», aseguró.//RT noticias

Cactus24 (17-04-2024)

