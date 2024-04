María Corina exhorta a Manuel Rosales a reunirse con la Plataforma Unitaria

María Corina Machado, propuso una reunión entre los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, para acordar el candidato que represente a la oposición.

«Le he planteado al gobernador Rosales que estoy dispuesta a reunirme y he pedido que sea una reunión en donde estén presentes los miembros de los distintos partidos que conforman la Plataforma Unitaria. Esto no se trata de dos dirigentes que se tienen que poner de acuerdo como si esto se pudiera hacer de espaldas al país en un cuarto cerrado. Las primarias representan el acuerdo institucional y político más importante de las últimas décadas en Venezuela. Es un mandato. No se puede borrar de un plumazo (…) Exhorto a que el gobernador Rosales comparezca a la reunión y que logremos darle la cara y responderle al país», dijo Machado en entrevista para NTN24.

– «Este es un momento en el que hay que cumplir la palabra y actuar con responsabilidad. El Acuerdo de Barbados y las primarias tenían sentido en tanto pudiéramos buscar unas elecciones limpias y libres en las cuales los venezolanos pudiesen elegir el candidato en quien confían para que los represente (…). Es inconcebible que sea Nicolás Maduro quien elija al candidato que lo va a enfrentar en las próximas elecciones presidenciales».

