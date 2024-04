Rumbo a recuperación: Yulimar Rojas recibió alta médica

La campeona Yulimar Rojas fue dada de alta, y en sus historias agradeció el apoyo y muestras de cariño. “Hoy he dejado la clínica. Quiero agradecer todas las muestras de cariño, todas las atenciones y los mensajes tan Ilenos de amor que he recibido. estoy feliz y llena de optimismo frente a esta etapa de mi vida que me toca afrontar.

Abrazos y besos a todos!!”, dijo Yulimar.

La atleta venezolana Yulimar Rojas informó hace días a través de un comunicado que no podrá participar en los Juegos Olímpicos París 2024, debido una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo, “mi corazón está roto también y quiero disculparme por no poder representarlos en París 2024”.

Rojas explicó que cuando entrenaba, a la recepción de un salto, sufrió un dolor intenso, “hoy ya me encuentro en recuperación, tras mi operación que fue realizada este jueves 11 abril en Clínica CEMTRO en Madrid, España”, con un equipo liderado por el especialista en Traumatología, el doctor Pedro Guillén y apoyado por el doctor Tomás Fernández.

La destacada atleta expresó: “han sido horas muy complejas, en las que me han cuestionado y analizado el por qué ha sucedido esto. Hoy me siento muy afectada emocionalmente por no poder representarlos”.

Valoró a su familia y equipo de trabajo, “quienes en estos momentos no se han separado de mi tratando de hacer entender la situación tan compleja por la que atravieso. También, les expreso mis agradecimientos a las instituciones deportivas de Venezuela por todo el apoyo”.

