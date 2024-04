Hombre tuvo 180 hijos y es considerado el padre más prolífico del Reino Unido

Un donante de esperma de Newcastle, Reino Unido, que ha sido padre de 180 hijos, dijo que ha hecho muchos sacrificios para ayudar a las mujeres a quedar embarazadas.



Joe Donor, que no quiere revelar su apellido, reveló su lucha con la soledad y la vida como donante de esperma.



Según Metro, el hombre de 52 años ha estado donando esperma durante 13 años, utilizando diversos métodos, incluida la inseminación natural, la inseminación parcial y la inseminación artificial.



Sin embargo, esta elección de estilo de vida ha tenido un coste, ya que no puede tener un trabajo de tiempo completo ni mantener una vida amorosa. «Siempre hay que estar preparado en caso de que una mujer ovule repentinamente; no hay tiempo para el romance», explicó.

Si bien su viaje ha sido gratificante, dice que ha sido objeto de comentarios crueles, y muchos suponen que le gusta solo por sexo.



»Me siento especialmente herido cuando mis críticos dicen que sólo hago donaciones para tener relaciones sexuales. Se podría pensar que, como donante natural, estaría mucho tiempo en la silla. Pero siempre he dicho que si quieres pasar mucho tiempo sexy, deberías conseguir una novia o casarte porque normalmente solo conozco mujeres una o dos veces al mes. Debido a que mi masa para bebés es extremadamente efectiva, si tengo suerte, sólo conoceré a la encantadora dama una o dos veces y luego ella quedará embarazada y es posible que no la vuelva a ver durante uno o dos años cuando quiera un segundo hijo», dijo Joe. dijo What’s The Jam.

Su dedicación a su papel como donante de esperma lo ha dejado sintiéndose solo y privado de una vida amorosa personal. Continuó: »Puede ser bastante solitario. He renunciado a mi propia vida amorosa para ayudar a otros de esta manera desinteresada, e incluso en esas raras ocasiones en las que hay relaciones sexuales breves, ni siquiera recibo un beso o un abrazo».

Describiendo a sus críticos como «guerreros del teclado», dijo: «Internet tiene una manera de deshumanizar a la gente». Es muy fácil para las personas hacer comentarios hirientes en línea porque no les parezco una persona real, cosa que no dirían si me conocieran cara a cara. Cuando alguien se sienta detrás de una pantalla de computadora y lee sobre alguien que parece estar ganando, es completamente normal querer castigarlo y disparar una andanada contra él”.

También admitió que su trabajo impacta sus finanzas. »Como he dedicado mi vida a mi peculiar forma de caridad, para sobrevivir tengo que vivir de la venta de pegatinas amarillas. Pero, a pesar de que apenas me las arreglo financieramente, porque vivo una vida que amo, ¡me siento como el Almirante del Humber! Hay muchas maneras de ser rico sin dinero; yo soy mucho más rico en experiencias al viajar por todo el mundo. Y me siento más rico al desempeñar un papel importante en la vida de las mujeres que dejo embarazadas y de sus familias, de lo que me sentiría trabajando de 9 a 5 en una oficina», dijo.

Joe, apodado «el padre más prolífico de Gran Bretaña», ha conocido sólo a 60 de los 180 hijos que ha tenido a lo largo de los años.

A pesar de los desafíos, Joe sigue comprometido con su misión de ayudar a las mujeres a convertirse en madres.

Cactus24 (14-04-2024)

