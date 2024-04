Zoraya, la chica autista que padece depresión y le aprobaron la eutanasia por salud mental (+Video)

Una mujer decidió morir pese a su juventud y salud física, por culpa de trastornos mentales que nunca le permitieron ser feliz en Países Bajos (donde la eutanasia es legal).⁠

Zoraya ter Beek, una holandesa de 28 años, pidió quitarse la vida en la sala de su casa en compañía de su novio y sus dos gatos; además, dejó instrucciones para que sus cenizas sean esparcidas en un bosque.⁠



La chica no padece ninguna enfermedad terminal, pero sí sufre de depresión, autismo y trastorno límite de personalidad. Esto la llevó a poner fin a su existencia., reseña Milenio.

La autoridad aceptó la solicitud de Zoraya y programó su eutanasia para el mes de mayo. Un doctor acudirá a su domicilio para administrarle un sedante, y posteriormente un medicamento que detendrá su corazón.⁠

«El doctor me preguntará si estoy lista. Ocuparé mi lugar en el sofá. Una vez más me preguntará si estoy segura, iniciará el trámite y me deseará un buen viaje», relató.⁠

Cactus24 (12-04-2024)

