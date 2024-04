Tom Holland y Francesca Amewudah-Rivers, los nuevos «Romeo y Julieta»

Se ha anunciado el elenco completo de la próxima producción de Romeo y Julieta con Tom Holland como protagonista masculino.

Francesca Amewudah-Rivers se unirá a la estrella de Spider-Man, Juliet, en la versión de Jamie Lloyd de la trágica historia de amor de William Shakespeare.

Francesca es mejor conocida por su interpretación de Blessing en la comedia británica Bad Education, así como por sus papeles en varios cortometrajes.

A Tom y Francesca se unirá en la obra Freema Agyeman como la confidente de Juliet, la enfermera.

Freema anteriormente compartió pantalla con David Tennant cuando interpretó a la compañera del Doctor, Martha Jones, en Doctor Who.



Sus otros papeles en pantalla incluyen la versión británica de Law And Order, la precuela de Sex And The City, The Carrie Diaries y la entrega más reciente de la serie de películas de Matrix, The Matrix Resurrections.

Tom dijo que estaba «más que emocionado de anunciar nuestro elenco de Romeo y Julieta» y agregó: «No puedo esperar para comenzar y sé que crearemos algo realmente especial juntos».

Francesca estuvo de acuerdo: “Estoy muy agradecida de hacer mi debut en el West End como Juliet con The Jamie Lloyd Company.

“Es un sueño unirme a este equipo de artistas increíbles con Jamie a la cabeza. Estoy emocionado de aportar una nueva energía a esta historia junto a Tom y de dar la bienvenida a nuevos públicos al teatro”.

Mientras tanto, el director Jamie Lloyd se mostró entusiasmado: “Estoy muy emocionado de presentarles al increíble elenco que se unirá al increíble Tom Holland en Romeo y Julieta, incluida Francesca Amewudah-Rivers, una joven artista excepcional”.

Romeo y Julieta se estrenará en el Teatro Duke of York de Londres en mayo y se extenderá hasta agosto.

Marca el regreso de Tom a los escenarios del West End, donde comenzó su carrera como actor infantil en el musical Billy Elliot.

Cactus24 (04-04-24)

