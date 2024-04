El entorno de Shakira recela de Lucien Laviscount, la nueva ilusión de la colombiana

En las últimas semanas, el nombre de Shakira ha dado muchas vueltas. Y no es para menos, después de siete años, la colombiana ha lanzado un disco lleno de indirectas, empezando por el título: Las mujeres ya no lloran. Canciones de amor, de despecho, para llorar y también para bailar, y es que, como aseguraba la artista en varias entrevistas, la música es su medicina y tiene «un papel muy terapéutico».

Shakira ha sido la encargada de hablar de todo este proceso e, incluso, durante una entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight Show, confesó que en este momento de su vida se siente más libre que nunca: «Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma, porque no tenía tiempo, era lo que tenía tener marido. Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad».

Unas palabras que han cobrado más fuerza que nunca desde que la de Barranquilla compartió un carrusel de imágenes en sus redes sociales con Lucien Laviscount, avivando los rumores sobre un posible noviazgo.



Shakira y Lucien Laviscount, ¿más que amigos?



Las alarmas ya han saltado y todos los focos están puestos en el intérprete de Emily in Paris y en la artista. En los últimos días se ha seguido con lupa sus pasos. Esto ha llevado al medio Daily Mail a confirmar la historia de amor entre ambos, pero destacando que su entorno asegura que están poco «involucrados».

«Shakira está desesperada por enamorarse, pero sus amigos están preocupados porque Lucien ha ido ascendiendo lentamente en la escala de celebridades mientras sale con mujeres que eran todas menos famosas que Shakira», explicaba una fuente cercana a la cantante que no se fía de las intenciones del intérprete.

Una canción llena de indirectas… ¿y una confesión?



Tras siete años sin sacar disco, Las mujeres ya no lloran ya ha salido del horno . Tiempo sin verte, Cómo dónde y cuándo, Última y Nassau son algunas de las canciones que forman parte de este álbum y que nos ha dejado pistas de su nueva ilusión.

De todas las canciones que forman parte, Nassau esconde un fragmento que nos ha hecho sospechar más aún: «Yo que había prometido que nunca más volvería a querer, apareciste tú para sanar las heridas que dejó aquel. Eso lo tenía cerrado con llaves y con candado, pero ¿qué hago? Me gustas demasiado». ¿Qué nos quiere decir?

Cactus24 (04-04-24)

