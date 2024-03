Sofía Vergara anda feliz con su nuevo amor

En julio se confirmó que Sofía Vergara y Joe Manganiello habían decidido divorciarse. Tras siete años de matrimonio, la pareja anunció públicamente que el amor romántico había terminado y que preferían tomar caminos separados.

“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”, comentó en su momento la colombiana.

Desde el divorcio, las noticias sobre ambas estrellas han tenido que ver con supuestos nuevos amores, pues, se les ha visto compartiendo con otras personas. Mientras que a la barranquillera se le relacionó con el cirujano ortopédico Justin Saliman, su exesposo fue vinculado con la modelo y actriz Caitlin O’Connor.

Sofía Vergara reveló qué espera de su nuevo novio: “Debe ser cincuentón”



En una entrevista que concedió la colombiana en el programa El Hormiguero, la protagonista de Griselda, serie de Netflix entregó detalles de la forma en la que debería ser su próxima pareja. Dentro de lo que mencionó ‘la toti’ estuvo que debe ser un hombre mayor.

“Yo no sé, yo me acabo de divorciar de un actor (…) no sé qué quiero ahora, tal vez un torero (…) Tiene que ser cincuentón, como yo. Tiene que tener hijos, porque yo ya estoy en los 51 años y no estoy para eso. Tiene que ser buen mozo, pero tampoco una cosa divina (…) Esto lo he dicho varias veces, tiene que ser igual o con más pasta (dinero) que yo”, dijo la intérprete de Gloria Delgado-Pritchett en la serie de comedia norteamericana Modern Family.

Sofía Vergara cumplió cinco meses con su novio

Por estos días, de hecho, la prensa internacional evidenció que las peticiones que hizo Vergara para su futuro novio se hicieron realidad y que está muy feliz con su pareja Justin Saliman. Esta semana se les vio juntos festejando su quinto mes juntos. La pareja gozó de una romántica velada en el restaurante Catch, en West Hollywood.

A la colombiana se le captó sonriente con su nuevo amor mientras usaba un jumpsuit (enterizo) de satín color turquesa.

El novio de Sofía Vergara es médico de la Universidad de Colorado. Se graduó de Medicina Deportiva de la Universidad de Stanford y fundó Ceterix Ortophedics.

El doctor estuvo casado con la actriz Bree Turner, recordada por su papel de Tina en Triunfos robados y Joy en La cruda verdad. Con ella tuvo dos hijos, Stella Jean y Dean, y se divorciaron 10 años después de la boda festejada en el 2008.

Cactus24// 25-03-24

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram, Facebook y el canal de Whatsapp